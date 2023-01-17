В Рязани задержали мигранта, распространявшего героин и метадон

Сотрудники УНК УМВД по Рязанской области вместе с коллегами из ОМВД по Московскому району Рязани задержали гражданина одной из среднеазиатских стран, который занимался доставкой в город и распространением наркотических средств.

Правоохранители обнаружили при личном досмотре в одежде у 20-летнего подозреваемого 75 свертков с метадоном общей массой 19 граммов. Выяснилось, что наркотик мигрант привёз из Москвы и собирался распространить через тайники-закладки.

В доме на улице Лагерной полицейские изъяли дополнительно свёрток с 15 граммами героина.

Установлено, что молодой человек живёт в Рязани уже длительное время. Сначала он работал на стройке, однако недавно стал курьером даркнет-магазина по продаже наркотиков. По заданиям кураторов он ездил в столицу, забирал оптовые закладки с запрещёнными веществами и доставлял из в Рязань для дальнейшего распространения.

Следователь спецотдела СУ УМВД по Рязанской области возбудил в отношении иностранца уголовное дело по статье о покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере. Суд удовлетворил ходатайство следователя о заключении злоумышленника под стражу.