В Рязани задержали грабителей, напавших на жителя Самарской области

Рязанские оперативники задержали двоих подозреваемых в ночном ограблении 41-летнего жителя Самарской области. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД.

Инцидент произошёл , когда самарец, ожидая пересадку на другой поезд, решил прогуляться по городу. Поздно вечером в кафе на Малом шоссе к нему подошли двое неизвестных и потребовали «помочь деньгами». Мужчина дал им 300 рублей и пошёл дальше.

Позднее, возле торгового центра на Первомайском проспекте, те же люди догнали его и снова попросили денег. Получив отказ, они повалили мужчину на тротуар, отобрали у него сумку и похитили 12 тысяч рублей. После этого грабители скрылись. Потерпевший сразу обратился в полицию.

Получив описание нападавших, оперативники предположили, что те могут вернуться в тот же район, и организовали скрытое наблюдение. Вскоре оба подозреваемых были опознаны и задержаны.

Злоумышленниками оказались 30-летний житель Тамбовской области (ранее судимый за кражи и причинение вреда здоровью) и 19-летний житель Астрахани. Уточняется, что они — цыгане, которые временно жили у родственников в Рыбном, а в Рязань приезжали, чтобы выпрашивать деньги.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж», которая предусматривает до семи лет лишения свободы. Сейчас они находятся в изоляторе временного содержания.