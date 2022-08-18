В Рязани задержали 19-летнего закладчика наркотиков

«Сотрудника» нелегального интернет-магазина задержали сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков ОМВД по Железнодорожному району Рязани.

При личном досмотре задержанного на улице Октябрьской неработающего жителя областного центра нашли свёрток с производным N-метилэфедрона. Выяснилось, что молодой человек передвигался по маршруту закладки запрещённых веществ в тайники.

Оперативники изъяли на месте две закладки с «товаром», принадлежащим подозреваемому, общей массой 28 граммов. Об этом сообщает УМВД по Рязанской области.

Уголовное дело возбуждено по статьям о незаконном приобретении и хранении наркотиков в значительном размере и о покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере.

Правоохранители устанавливают сообщников задержанного в цепочке сбыта запрещённых средств.