Пятница, 25 октября, 2024
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В Рязани за превышение должностных полномочий судят зама главврача

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Алексей Самохин
Фото: vk.com/sudpress62

В Рязанской области заместитель главного врача, обвиняемый в злоупотреблении должностными полномочиями, предстанет перед судом, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

Железнодорожный межрайонный следственный отдел города Рязани завершил расследование уголовного дела в отношении заместителя главного врача одного из медицинских учреждений. Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ).

Следствие установило, что, исполняя обязанности главного врача, обвиняемый с целью получения стимулирующих выплат дал указания подчинённым, не подозревающим о его преступных намерениях, внести в официальные документы ложные сведения о прохождении диспансеризации 15 пациентами. В результате этих действий были нарушены права и законные интересы граждан в области здравоохранения, подорван авторитет медицинского учреждения.

Собранные следствием доказательства были признаны достаточными, и уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.

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