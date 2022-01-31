В Рязани выставили на продажу торговый центр «Норд»

Торговый центр «Норд» на Куйбышевском шоссе Рязани выставлен на продажу. Объявление опубликовано на сайте Авито.

Покупателю предлагается приобрести торгово-офисный центр класса А с торговыми, офисными, складскими помещениями, помещениями под ведение своих бизнес-проектов.

Здание находится в собственности юридического лица, выполнен ремонт всех площадей. Земельный участок в долгосрочной аренде.

Реклама

В настоящее время торговые и офисные площади сданы в аренду на 80%, есть собственная котельная.

Цена продажи — 155 миллионов рублей.