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Понедельник, 31 января, 2022

В Рязани выставили на продажу торговый центр «Норд»

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В Рязани выставили на продажу торговый центр «Норд»

7info
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Торговый центр «Норд» на Куйбышевском шоссе Рязани выставлен на продажу. Объявление опубликовано на сайте Авито.

Покупателю предлагается приобрести торгово-офисный центр класса А с торговыми, офисными, складскими помещениями, помещениями под ведение своих бизнес-проектов.

Здание находится в собственности юридического лица, выполнен ремонт всех площадей. Земельный участок в долгосрочной аренде.

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В настоящее время торговые и офисные площади сданы в аренду на 80%, есть собственная котельная.

Цена продажи — 155 миллионов рублей.

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