Руководитель ГУ ЗАГС Рязанской области Елена Сорокина опубликовала на своей странице ВКонтакте новую историю рязанцев, заключивших брак в новогодние праздники.

«Когда мы пойдём расписываться?» — спросила как-то Елена у своего избранника. Для неё важно, чтобы всё, и прежде всего семья, было правильно, основательно, «официально». «На Новый год!» — ответил Дмитрий.

С таким мужчиной в любую дату хорошо! Основательный, спокойный, а с детьми как ладит! Детей у Елены четверо. Две дочери-школьницы и два сына, участники СВО. «Старший, когда в 2023 приходил в отпуск, регистрировал брак тоже во Дворце торжеств», — рассказывает Елена. А я поражаюсь, сколько сил в ней! Потрясающе смелая женщина! Сын лежал с ранением в госпитале — садится за руль и за тысячу километров к нему! Дмитрий соответствует своей избраннице — поехал с ней. А ранее Елена тоже сама за рулем отвозила гуманитарную помощь в часть сына.

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Познакомились Елена и Дмитрий через соцсеть больше года назад. А когда Елена из района приехала в Рязань за наградой сына, Дмитрий показывал ей город, сопровождал её и понял, что это женщина, с которой хочется быть вместе.

Дмитрий и Елена теперь семья и не расстанутся. Вместе будут воспитывать девочек, ждать воинов с победой. Два сильных человека, которые нуждаются в поддержке друг друга.

Будьте счастливы, дорогие молодожёны!