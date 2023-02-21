Вторник, 21 февраля, 2023
Татьяна Проводина

В Рязани выявили 30 незаконно действующих рюмочных

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Изображение от drobotdean на Freepik

Депутаты Рязанской городской думы на заседании комитета по общественной безопасности и противодействию коррупции рассмотрели вопрос несанкционированной торговли спиртным в городе.

Проверка мэрии Рязани выявила 30 незаконно функционирующих рюмочных. Вопрос об их дальнейшей работе решат правоохранительные органы.

Также на заседании представители администрации рассказали о профилактике экстремизма в городе. В образовательных учреждениях предпринимаются дополнительные меры безопасности, весь городской транспорт оснащён камерами видеонаблюдения.

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