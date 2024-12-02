В Рязани выделили более 100 миллионов на технику для уборки города

В Рязани закупят специализированную технику для уборки города в лизинг за 111 миллионов 547 тысяч 732 рубля. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.

Тендер включает приобретение поливомоечного оборудования, распределителей реагентов против гололеда, плужных снегоочистителей, машин для очистки дорог и тротуаров. 16 транспортных средств Рязань получит до 24 января 2025 года.

До 25 декабря 2024 закупят 8 грузовых автомобилей и 2 автобуса за 38 282 281 рубля. Тендер также опубликован на сайте госзакупок.