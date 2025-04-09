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Фото: t.me/rgu_esenina
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В Рязани выбрали «Мистера РГУ-2025»

Алексей Самохин

Во вторник, 8 апреля, во Дворце молодёжи в Рязани прошёл конкурс «Мистер РГУ-2025». Об этом сообщила пресс-служба вуза.

За звание лучшего боролись 9 представителей институтов и факультетов Рязанского государственного университета имени Есенина. Конкурсанты «раскрывали цитаты героев русской литературы, дефилировали и показывали творческие номера».

Мистером РГУ в этом году стал Александр Родин, представляющий ИППСР.

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Вице-Мистер — Александр Обоев, ИИФПН.

Второй вице-мистер — Дмитрий Синичкин, ИФМиКН.

Специальный приз — Никита Соцков, ФФКС.

Приз зрительских симпатий — Жавохир Тураев, ИЕН.

В Рязани выбрали «Мистера РГУ-2025» За звание лучшего боролись 9 представителей институтов и факультетов Рязанского государственного университета имени Есенина.
В Рязани выбрали «Мистера РГУ-2025» За звание лучшего боролись 9 представителей институтов и факультетов Рязанского государственного университета имени Есенина.
В Рязани выбрали «Мистера РГУ-2025» За звание лучшего боролись 9 представителей институтов и факультетов Рязанского государственного университета имени Есенина.
В Рязани выбрали «Мистера РГУ-2025» За звание лучшего боролись 9 представителей институтов и факультетов Рязанского государственного университета имени Есенина.
В Рязани выбрали «Мистера РГУ-2025» За звание лучшего боролись 9 представителей институтов и факультетов Рязанского государственного университета имени Есенина.
В Рязани выбрали «Мистера РГУ-2025» За звание лучшего боролись 9 представителей институтов и факультетов Рязанского государственного университета имени Есенина.
В Рязани выбрали «Мистера РГУ-2025» За звание лучшего боролись 9 представителей институтов и факультетов Рязанского государственного университета имени Есенина.

Фото: t.me/rgu_esenina

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