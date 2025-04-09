В Рязани выбрали «Мистера РГУ-2025»

Во вторник, 8 апреля, во Дворце молодёжи в Рязани прошёл конкурс «Мистер РГУ-2025». Об этом сообщила пресс-служба вуза.
За звание лучшего боролись 9 представителей институтов и факультетов Рязанского государственного университета имени Есенина. Конкурсанты «раскрывали цитаты героев русской литературы, дефилировали и показывали творческие номера».
Мистером РГУ в этом году стал Александр Родин, представляющий ИППСР.
Вице-Мистер — Александр Обоев, ИИФПН.
Второй вице-мистер — Дмитрий Синичкин, ИФМиКН.
Специальный приз — Никита Соцков, ФФКС.
Приз зрительских симпатий — Жавохир Тураев, ИЕН.
Фото: t.me/rgu_esenina