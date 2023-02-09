В Рязани вручили премии по науке и технике имени академика В. Ф. Уткина

В четверг, 9 февраля, в правительстве Рязанской области прошла торжественная церемония награждения лауреатов премии по науке и технике имени академика В. Ф. Уткина и премии губернатора «Молодой ученый года».

Приветствуя участников, губернатор Павел Малков отметил, что Рязанская область богата талантами, в том числе в научной сфере. В регионе ежегодно присуждаются премии ученым, которые внесли вклад в развитие отрасли.

«Президент РФ назвал науку важнейшим ресурсом для обеспечения национальной безопасности. Для развития страны роль науки и технологий — огромная. Сейчас перед нами стоит задача обеспечить ускоренное внедрение передовых научных разработок, которые серьезно ускоряют развитие и повышают эффективность работы во всех отраслях», — сказал глава региона Павел Малков.

В Рязанской области ежегодно присуждаются премии имени академика В. Ф. Уткина за комплекс работ, завершившихся созданием и внедрением в производство принципиально новых технологий, техники и приборов, оборудования и материалов. По итогам прошлого года лауреатами премии стали авторские коллективы Государственного Рязанского приборного завода, завода «Красное знамя», ракетно-космического центра «Прогресс». Премий Губернатора «Молодой ученый года» удостоены 18 студентов, аспирантов и преподавателей рязанских вузов.

Глава региона Павел Малков также вручил государственные и региональные награды жителям региона, отличившимся в профессиональной деятельности. Так, почетного звания «Заслуженный деятель науки РФ» удостоен ректор РязГМУ им. Павлова Роман Калинин, благодарности Президента РФ — артист Рязанского русского народного хора им. Е. Попова Владимир Ивашкин.

«Благодарю всех за преданность делу. За стремление созидать, быть полезным обществу, стране и Рязанской области. Желаю всем новых свершений и открытий», — сказал в заключение церемонии губернатор Павел Малков.