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Транспорт и дороги

В Рязани временно введут бесплатный проезд на путепроводе в Соколовке

Анастасия Мериакри

С 6 февраля в Рязани временно введут бесплатный проезд на путепроводе в Соколовке. Об этом сообщает «РЗН.инфо» со ссылкой на собственный источник. Соответствующее решение приняли Инвестиционная компания «Региональные платные дороги — Рязань» совместно с Минтрансом Рязанской области.

Проехать бесплатно автомобилисты смогут в рабочие дни с 06:30 до 09:00. Нововведение будет действовать до момента ввода в эксплуатацию системы оплаты проезда с использованием RFID-меток.

Контактные БСК-карты, которые использовали постоянные пользователи путепровода, заменят на бесконтактные RFID-метки. Их нужно установить на лобовое стекло автомобиля. Система считает сигнал метки, снимет деньги со счета и откроет шлагбаум. Если средств на счете недостаточно, водителю придется оплатить проезд наличными или банковской картой.

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