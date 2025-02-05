С 6 февраля в Рязани временно введут бесплатный проезд на путепроводе в Соколовке. Об этом сообщает «РЗН.инфо» со ссылкой на собственный источник. Соответствующее решение приняли Инвестиционная компания «Региональные платные дороги — Рязань» совместно с Минтрансом Рязанской области.

Проехать бесплатно автомобилисты смогут в рабочие дни с 06:30 до 09:00. Нововведение будет действовать до момента ввода в эксплуатацию системы оплаты проезда с использованием RFID-меток.

Контактные БСК-карты, которые использовали постоянные пользователи путепровода, заменят на бесконтактные RFID-метки. Их нужно установить на лобовое стекло автомобиля. Система считает сигнал метки, снимет деньги со счета и откроет шлагбаум. Если средств на счете недостаточно, водителю придется оплатить проезд наличными или банковской картой.