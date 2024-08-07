В Рязани временно ограничат парковку на 7 улицах из-за ремонта дорог

В связи с проведением дорожных работ в Рязани будет временно ограничена остановка и стоянка транспортных средств на нескольких участках улично-дорожной сети. Об этом сообщается на сайте администрации.
Ограничения коснутся следующих улиц:
— улица Щорса;
— улица Энгельса;
— участок улицы Центральная от д. 2 Г до д. 64;
— 5-й район в пос. Борки от 4-го района до 9-го района;
— участок ул. Пушкина от ул. Ленинского Комсомола до ул. Семашко;
— участок ул. Татарская от ул. Дзержинского до д. 93 по ул. Татарской;
— ул. Костычева (дублирующая).
На участках установят дорожные знаки «Остановка запрещена» с табличками «Работает эвакуатор». Водителей просят учитывать эту информацию при планировании маршрутов и парковке.