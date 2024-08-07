В Рязани временно ограничат парковку на 7 улицах из-за ремонта дорог

В связи с проведением дорожных работ в Рязани будет временно ограничена остановка и стоянка транспортных средств на нескольких участках улично-дорожной сети. Об этом сообщается на сайте администрации.

Ограничения коснутся следующих улиц:

— улица Щорса;

— улица Энгельса;

— участок улицы Центральная от д. 2 Г до д. 64;

— 5-й район в пос. Борки от 4-го района до 9-го района;

— участок ул. Пушкина от ул. Ленинского Комсомола до ул. Семашко;

— участок ул. Татарская от ул. Дзержинского до д. 93 по ул. Татарской;

— ул. Костычева (дублирующая).

На участках установят дорожные знаки «Остановка запрещена» с табличками «Работает эвакуатор». Водителей просят учитывать эту информацию при планировании маршрутов и парковке.