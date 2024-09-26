В Рязани врачи спасли женщину, едва не сгоревшую заживо

В Рязани врачи ОКБ спасли пациентку, получившую ожоги 55% поверхности тела. Подробности сообщает страница клиники ВКонтакте.

Пациентке ожогового отделения 65 лет. По словам рязанки, она находилась рядом, когда муж разводил костёр.

— Все произошло в мгновении ока… Я даже не сориентировалась, что произошло, — рассказала пострадавшая.

Перекинувшееся с костра пламя буквально охватило рязанку. Муж попытался потушить супругу подручными средствами. Семейный отдых на природе едва не превратился в трагедию.

Пенсионерка попала в реанимацию. Медики многократно переливали пациентке компоненты крови, провели несколько операций, ежедневно ставили капельницы. Коллектив ожогового отделения прикладывает все силы, чтобы рязанка вернулась к привычной жизни и вновь смогла выйти на работу в детский сад.

Врачам пришлось не только устранить эстетический дефект от ожогов ног, но и вернуть обездвиженной женщине способность ходить. Сейчас пациентка проходит реабилитацию, «учится заново ходить» и постепенно возвращается к нормальной жизни.