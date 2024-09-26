Четверг, 26 сентября, 2024

В Рязани врачи спасли женщину, едва не сгоревшую заживо

Автор: Алексей Самохин

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Фото: vk.com/okb_ryaz

В Рязани врачи ОКБ спасли пациентку, получившую ожоги 55% поверхности тела. Подробности сообщает страница клиники ВКонтакте. 

Пациентке ожогового отделения 65 лет. По словам рязанки, она находилась рядом, когда муж разводил костёр. 

— Все произошло в мгновении ока… Я даже не сориентировалась, что произошло, — рассказала пострадавшая. 

Перекинувшееся с костра пламя буквально охватило рязанку. Муж попытался потушить супругу подручными средствами. Семейный отдых на природе едва не превратился в трагедию.

Пенсионерка попала в реанимацию. Медики многократно переливали пациентке компоненты крови, провели несколько операций, ежедневно ставили капельницы. Коллектив ожогового отделения прикладывает все силы, чтобы рязанка вернулась к привычной жизни и вновь смогла выйти на работу в детский сад. 

Врачам пришлось не только устранить эстетический дефект от ожогов ног, но и вернуть обездвиженной женщине способность ходить. Сейчас пациентка проходит реабилитацию, «учится заново ходить» и постепенно возвращается к нормальной жизни.

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