В Рязани врачи спасли женщину, едва не сгоревшую заживо

В Рязани врачи ОКБ спасли пациентку, получившую ожоги 55% поверхности тела. Подробности сообщает страница клиники ВКонтакте.
Пациентке ожогового отделения 65 лет. По словам рязанки, она находилась рядом, когда муж разводил костёр.
Перекинувшееся с костра пламя буквально охватило рязанку. Муж попытался потушить супругу подручными средствами. Семейный отдых на природе едва не превратился в трагедию.
Пенсионерка попала в реанимацию. Медики многократно переливали пациентке компоненты крови, провели несколько операций, ежедневно ставили капельницы. Коллектив ожогового отделения прикладывает все силы, чтобы рязанка вернулась к привычной жизни и вновь смогла выйти на работу в детский сад.
Врачам пришлось не только устранить эстетический дефект от ожогов ног, но и вернуть обездвиженной женщине способность ходить. Сейчас пациентка проходит реабилитацию, «учится заново ходить» и постепенно возвращается к нормальной жизни.