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Культура и события

В Рязани возобновляет работу историческая пожарно-техническая выставка

Анастасия Мериакри

В Рязани с 12 мая возобновляет работу историческая пожарно-техническая выставка. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по области.

В ходе экскурсии можно познакомиться с историей становления пожарной охраны России и Рязанского края, узнать, как и чем тушили пожары в XIX веке. Увидеть технику, которая находится на вооружении огнеборцев сегодня.

В экспозиции представлены: 

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• Редкие образцы пожарных насосов и стволов; 

• Подлинные элементы боевой одежды разных эпох; 

• Архивные фотографии и документы. 

Выставка работать по будням по адресу: город Рязань, ул. Семинарская, д.11.

Посещение выставки бесплатное по предварительной записи по телефону: +7 (910) 610-73-53.

Возрастное ограничение 6+.

В Рязани возобновляет работу историческая пожарно-техническая выставка В ходе экскурсии можно познакомиться с историей становления пожарной охраны России и Рязанского края, узнать, как и чем тушили пожары в XIX веке.
В Рязани возобновляет работу историческая пожарно-техническая выставка В ходе экскурсии можно познакомиться с историей становления пожарной охраны России и Рязанского края, узнать, как и чем тушили пожары в XIX веке.
В Рязани возобновляет работу историческая пожарно-техническая выставка В ходе экскурсии можно познакомиться с историей становления пожарной охраны России и Рязанского края, узнать, как и чем тушили пожары в XIX веке.
В Рязани возобновляет работу историческая пожарно-техническая выставка В ходе экскурсии можно познакомиться с историей становления пожарной охраны России и Рязанского края, узнать, как и чем тушили пожары в XIX веке.
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