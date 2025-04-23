В Рязани возобновляет работу историческая пожарно-техническая выставка

В Рязани с 12 мая возобновляет работу историческая пожарно-техническая выставка. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по области.
В ходе экскурсии можно познакомиться с историей становления пожарной охраны России и Рязанского края, узнать, как и чем тушили пожары в XIX веке. Увидеть технику, которая находится на вооружении огнеборцев сегодня.
В экспозиции представлены:
• Редкие образцы пожарных насосов и стволов;
• Подлинные элементы боевой одежды разных эпох;
• Архивные фотографии и документы.
Выставка работать по будням по адресу: город Рязань, ул. Семинарская, д.11.
Посещение выставки бесплатное по предварительной записи по телефону: +7 (910) 610-73-53.
Возрастное ограничение 6+.