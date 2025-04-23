В Рязани возобновляет работу историческая пожарно-техническая выставка

В Рязани с 12 мая возобновляет работу историческая пожарно-техническая выставка. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по области.

В ходе экскурсии можно познакомиться с историей становления пожарной охраны России и Рязанского края, узнать, как и чем тушили пожары в XIX веке. Увидеть технику, которая находится на вооружении огнеборцев сегодня.

В экспозиции представлены:

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• Редкие образцы пожарных насосов и стволов;

• Подлинные элементы боевой одежды разных эпох;

• Архивные фотографии и документы.

Выставка работать по будням по адресу: город Рязань, ул. Семинарская, д.11.

Посещение выставки бесплатное по предварительной записи по телефону: +7 (910) 610-73-53.

Возрастное ограничение 6+.