Понедельник, 12 июня, 2023
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В Рязани возле цирка подрались женщины

Татьяна Проводина
Скриншот из видео в Телеграм канале RZN LIFE

В понедельник, 12 июня, возле Рязанского цирка подрались две женщины.

Видео публикует Telegram канал RZN LIFE. Отмечается, что всё произошло на глазах детей.

Автор ролика поясняет, что конфликт произошёл из-за лошади. Рядом с дерущимися женщинами видна лошадь, на которой катают детей.

Это уже не первая драка, попавшая на видео очевидцев в Рязани за длинные июньские выходные. В субботу, 10 июня, молодые мужчины подрались на площади Победы.

Кроме того, поздно вечером 10 июня очевидцы засняли конфликт с участием цыган.

Ранее, 7 июня, возле фонтана на Московском шоссе также произошла драка.

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