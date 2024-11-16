В Рязани возбудили уголовное дело после неудачной абдоминопластики

В Рязани следователи завели уголовное дело после неудачной абдоминопластики в одной из клиник, сообщает пресс-служба регионального Следкома.

Железнодорожный межрайонный следственный отдел Рязани Следственного комитета России по Рязанской области инициировал проверку после сообщений СМИ о жительнице города, попавшей в областную клиническую больницу с осложнениями после абдоминопластики, проведенной в одной из рязанских клиник. Следователи изъяли медицинские документы, уставные бумаги клиники, опрашивают медработников, участвовавших в операции.

15 ноября 2024 года глава следственного управления Владимир Никешкин встретился с отцом пострадавшей. После обсуждения деталей и анализа предварительных данных он поручил незамедлительно возбудить уголовное дело по факту оказания небезопасных медицинских услуг пациентке.

Дело находится под личным контролем Владимира Никешкина для обеспечения всестороннего расследования всех обстоятельств операции.