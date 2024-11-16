Суббота, 16 ноября, 2024
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В Рязани возбудили уголовное дело после неудачной абдоминопластики

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Алексей Самохин

В Рязани следователи завели уголовное дело после неудачной абдоминопластики в одной из клиник, сообщает пресс-служба регионального Следкома.

Железнодорожный межрайонный следственный отдел Рязани Следственного комитета России по Рязанской области инициировал проверку после сообщений СМИ о жительнице города, попавшей в областную клиническую больницу с осложнениями после абдоминопластики, проведенной в одной из рязанских клиник. Следователи изъяли медицинские документы, уставные бумаги клиники, опрашивают медработников, участвовавших в операции.

15 ноября 2024 года глава следственного управления Владимир Никешкин встретился с отцом пострадавшей. После обсуждения деталей и анализа предварительных данных он поручил незамедлительно возбудить уголовное дело по факту оказания небезопасных медицинских услуг пациентке.

Дело находится под личным контролем Владимира Никешкина для обеспечения всестороннего расследования всех обстоятельств операции.

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