Среда, 11 сентября, 2024

В Рязани возбудили уголовное дело по факту смерти двух мужчин в результате отравления угарным газом

Автор: Кристина Аманн

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В Рязани возбудили уголовное дело по факту смерти двух человек в результате отравления угарным газом. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР России.

Напомним, трагедия случилась 11 сентября на улице Поселковой в доме №4. Пятерых людей, включая четверых детей, с признаками отравления угарным газом доставили в больницу. Двое мужчин 1965 и 1988 годов рождения погибли.

Следователи СК изъяли газовое оборудование, которое было установлено жильцами дома самостоятельно, как отмечается, ненадлежащим способом.

Ранее сообщалось, что инцидентом заинтересовался Глава СК Александр Бастрыкин. 

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