Среда, 11 сентября, 2024

Инцидентом с отравлением угарным газом в Рязани заинтересовался Бастрыкин

Автор: Кристина Аманн

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Фото: прокуратура Рязанской области

Глава Следственного комитет РФ затребовал доклад о ходе проверки по факту причинения смерти по неосторожности жителям Рязани. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Речь о смерти двух рязанцев, которые 11 сентября отравились угарным газом. Трагедия произошла на улице Поселковой в Рязани. Напомним, пятерых жильцов дома №4, включая четверых детей, с признаками отравления угарным газом доставили в больницу. Двое мужчин 1965 и 1988 годов рождения погибли в этом доме.

В СУ СК России по Рязанской области по данному факту проводит процессуальная проверка по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Александр Бастрыкин потребовал представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах.

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