Два человека отравились насмерть угарным газом на улице Поселковой в Рязани

Сотрудники Следственного комитета выясняют обстоятельства смерти двух человек и отравления угарным газом семьи с детьми в Рязани. Подробности сообщил телеграм-канал ведомства.

11 сентября 2024 года в квартире дома № 4 по улице Поселковой в Рязани были обнаружены тела двух мужчин: 1965 и 1988 годов рождения. Кроме того, в больницу были доставлены пятеро жильцов этого дома, включая четверых детей, с признаками отравления угарным газом.

По данному факту Железнодорожным межрайонным следственным отделом СК России по Рязанской области была организована доследственная проверка. Следователь и криминалист немедленно выехали на место происшествия, чтобы провести необходимые процессуальные действия для выяснения всех обстоятельств произошедшего. После завершения проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

Ход проверки контролирует прокуратура Рязанской области.