Прокуратура проводит проверку после отравления на улице Поселковой в Рязани

В Рязани сотрудники прокуратуры Октябрьского района проводят проверку после отравления жильцов дома на улице Поселковой, сообщает телеграм-канал регионального управления ведомства.

Работники прокуратуры проверяют исполнение требования законодательства при эксплуатации и обслуживании газового оборудования. Кроме того, контролируется работа следственных органов.

На место выехал прокурор Октябрьского района.

Ранее сообщалось, что в больницу из дома на улице Поселковой госпитализирована с отравлением многодетная семья.