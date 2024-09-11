Среда, 11 сентября, 2024

Прокуратура проводит проверку после отравления на улице Поселковой в Рязани

Автор: Алексей Самохин

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Фото: прокуратура Рязанской области

В Рязани сотрудники прокуратуры Октябрьского района проводят проверку после отравления жильцов дома на улице Поселковой, сообщает телеграм-канал регионального управления ведомства.

Работники прокуратуры проверяют исполнение требования законодательства при эксплуатации и обслуживании газового оборудования. Кроме того, контролируется работа следственных органов.

На место выехал прокурор Октябрьского района.

Ранее сообщалось, что в больницу из дома на улице Поселковой госпитализирована с отравлением многодетная семья.

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