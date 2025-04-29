В Рязани волонтёры МСО РязГМУ «Salus» спасли застрявшего котёнка

В Рязани волонтёры медицинского спасательного отряда «Salus» им. В. И. Васильева спасли застрявшего котёнка. Подробности спасатели рассказали на своей странице ВКонтакте.

В воскресенье, 27 апреля, житель города услышал необычные звуки, доносившиеся из стены местного магазина. Выяснилось, что маленький котёнок застрял между стеной и облицовкой здания. Самостоятельно выбраться он не мог.

Прибывшие на место спасатели, сняли несколько панелей и вызволили котика.

Реклама

Котёнок пока находится на передержке у одного из спасателей. Ему ищут новый дом.