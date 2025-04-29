Вторник, 29 апреля, 2025
10.5 C
Рязань
Фото: vk.com/salusryazgmu62
Экология, природа, животные

В Рязани волонтёры МСО РязГМУ «Salus» спасли застрявшего котёнка

Алексей Самохин

В Рязани волонтёры медицинского спасательного отряда «Salus» им. В. И. Васильева спасли застрявшего котёнка. Подробности спасатели рассказали на своей странице ВКонтакте.

В воскресенье, 27 апреля, житель города услышал необычные звуки, доносившиеся из стены местного магазина. Выяснилось, что маленький котёнок застрял между стеной и облицовкой здания. Самостоятельно выбраться он не мог.

Прибывшие на место спасатели, сняли несколько панелей и вызволили котика.

Реклама

Котёнок пока находится на передержке у одного из спасателей. Ему ищут новый дом.

Материалы рубрики

© Информационное агентство 7info. Политика конфиденциальности

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.

Возрастное ограничение: 16+

Следите за нашими материалами в соцсетях

Все права защищены. ©7info.ru. 2025. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Телефон для связи: +79993737778.