Вторник, 28 февраля, 2023
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В Рязани водитель маршрутки отказался везти оплатившую проезд льготной картой мужа женщину

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Утром 28 февраля в рязанской маршрутке произошла конфликтная ситуация: водитель отказался везти оплатившую проезд льготной картой мужа женщину. Об этом 7info сообщили очевидцы.

Всё случилось около 7 утра в маршрутке 85, которая следовала из Рощи в центр города. На остановке Технологический колледж в автобус зашла женщина и оплатила проезд льготной картой. Уже после оплаты водитель заметил, что карта записана не на пассажирку, а, по всей видимости, на её мужа. Разгорелся скандал.

Водитель потребовал либо оплатить проезд, либо покинуть салон. Женщина в свою очередь стала настаивать, чтобы он вернул обратно на карту списанные средства и не стала выходить. Как итог – водитель отказался дальше ехать по маршруту и несколько минут стоял на остановке. Опаздывающие на работу свидетели конфликта оплатили за женщину проезд.

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