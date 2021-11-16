В Рязани вновь проверили ношение масок в общественном транспорте

Во вторник, 16 ноября, в Рязани прошёл очередной рейд по проверке соблюдения противоэпидемических мер в общественном транспорте. Подробности сообщила пресс-служба мэрии.

— Специалисты управления транспорта вместе с работниками управления ГО и ЧС, сотрудниками полиции напомнили пассажирам о необходимости ношения масок в общественном транспорте, — говорится в сообщении.

На этот раз проверяющие работали в Советском районе города, в том числе на конечных остановках.

На одного нарушителя составили протокол, с 58 рязанцами провели воспитательные беседы.

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