В Рязани в девятый раз пройдет конкурс «Мисс Студенчество»

В понедельник, 29 ноября, в Рязанской областной филармонии в девятый раз пройдёт конкурс «Мисс Студенчество». Об этом сообщает министерство образования и молодёжной политики Рязанской области.

На корону претендуют студентки 7 вузов региона:

— Вера Козлова (Рязанский государственный агротехнологический университет имени П.А. Костычева);

— Валерия Зотикова (Рязанский институт (филиал) Московского политехнического университета);

— Кристина Швидченко (Рязанский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова);

— Юлия Борисова (филиал Московского университета имени С. Ю. Витте в Рязани);

— Полина Плотникова (Рязанский государственный университет имени С. А. Есенина);

— Анастасия Чумакова (Академия ФСИН России);

— Анастасия Харлина (Рязанский государственный радиотехнический университет имени В.Ф. Уткина).

Участницам предстоит пройти четыре этапа — заочные конкурсы: «Зачетная книжка» и «Шахматный турнир»; а также творческий номер и публичное выступление, которые будут представлены на финале.

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