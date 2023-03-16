В Рязани в ближайшее время стартует строительство двух школ

В рязанских микрорайонах Семчино и Олимпийский городок в ближайшее время начнётся строительство школ. О подписании контрактов с подрядчиками сообщил вице-губернатор региона Артём Бранов.

Вице-губернатор в составе делегации побывал в новой средней школе №76 имени Н.Н. Чумаковой. Учебное заведение полностью готово к приёму учащихся и откроет свои двери с начала четвёртой четверти.

Артём Бранов поблагодарил строителей, администрацию школы и всех причастных к появлению этого современного учебного заведения.

7info представило подробную видеоэкскурсию по новой школе.