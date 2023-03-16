Четверг, 16 марта, 2023
Татьяна Проводина

В Рязани в ближайшее время стартует строительство двух школ

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Фото со страницы Артёма Бранова ВКонтакте

В рязанских микрорайонах Семчино и Олимпийский городок в ближайшее время начнётся строительство школ. О подписании контрактов с подрядчиками сообщил вице-губернатор региона Артём Бранов.

Вице-губернатор в составе делегации побывал в новой средней школе №76 имени Н.Н. Чумаковой. Учебное заведение полностью готово к приёму учащихся и откроет свои двери с начала четвёртой четверти.

Артём Бранов поблагодарил строителей, администрацию школы и всех причастных к появлению этого современного учебного заведения.

7info представило подробную видеоэкскурсию по новой школе.

В Рязани в ближайшее время стартует строительство двух школ
В Рязани в ближайшее время стартует строительство двух школ

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