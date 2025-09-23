Вторник, 23 сентября, 2025
Транспорт и дороги

В Рязани увеличат количество единиц транспорта на маршруте №7

Анастасия Мериакри
Фото: администрация Рязани

Губернатор Павел Малков на еженедельном заседании Правительства, зачитывая комментарии из социальных сетей, обратился к главе администрации города Рязани с просьбой прокомментировать движение автобусов по маршруту №7 в часы-пик.

Ранее родители учеников школы №28, которых перевели на временное обучение в школу 60/61, жаловались на отсутствие данного транспорта в утреннее и вечернее время.

«По маршруту №7 и 7А у нас ежедневно на рейс выходят 15 автобусов и 4 автобуса соответственно. Промониторим движение в час-пик утром и вечером. Стоит отметить, что автобусы у нас следовали по графику, который не нарушался. С 18:00 до 19:00 у нас отправляются четыре автобуса. В течение недели будем проводить мониторинг по данному маршруту, результаты доложу на следующем заседании Правительства. Также проведём встречу с коммерческим перевозчиком, который работает на маршруте № 47, попросим увеличить количество автобусов на маршруте в часы-пик», – сказал Виталий Артёмов.

В связи со сложившейся ситуацией Губернатор Рязанской области Павел Малков поручил администрации города провести мониторинг движения автобуса маршрута №7 в утреннее и вечернее время, а также увеличить количество единиц транспорта на маршруте.

Кроме того, глава городской администрации отметил, что в рамках реализации проектов местных инициатив в следующем году планируется обустроить пешеходную дорожку, соединяющую Мервино и Московский. На данный момент ведется подготовительная работа. Ранее Виталий Артёмов и руководители структурных подразделений выезжали на место, осмотрели территорию и оценили объем работ.

