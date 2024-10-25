В Рязани увековечили память режиссёра Александра Сапрунова

25 октября состоялось торжественное открытие мемориальной доски режиссеру и балетмейстеру Рязанского областного музыкального театра Александру Сапрунову. В учреждении он работал с 2012 по 2022 годы. В 2023 году Александр Сапрунов геройски погиб в ходе СВО, посмертно награжден Орденом Мужества.
В церемонии приняла участие глава муниципального образования, председателя Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова.
Директор Рязанского театра кукол Константин Кириллов рассказал, что Александр Сапрунов горел своим искусством, принимал участие во всех театральных проектах, был и артистом, и режиссёром, человеком очень творческим. Он подчеркнул, что режиссёр до конца выполнил свой гражданский долг.