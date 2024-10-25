В Рязани увековечили память режиссёра Александра Сапрунова

25 октября состоялось торжественное открытие мемориальной доски режиссеру и балетмейстеру Рязанского областного музыкального театра Александру Сапрунову. В учреждении он работал с 2012 по 2022 годы. В 2023 году Александр Сапрунов геройски погиб в ходе СВО, посмертно награжден Орденом Мужества.

В церемонии приняла участие глава муниципального образования, председателя Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова.

— Сложно подобрать слова утешения, когда речь идет о гибели молодого, талантливого человека, настоящего профессионала, любимого семьей, друзьями, коллегами и зрителями. Но времена не выбирают, и каждое время рождает своих героев. Именно такие истинные патриоты, как Александр Сапрунов, день за днём приближают Победу нашей страны в борьбе за правду и мир. Мы гордимся нашими воинами. Вечная память! — сказала Татьяна Панфилова.

Директор Рязанского театра кукол Константин Кириллов рассказал, что Александр Сапрунов горел своим искусством, принимал участие во всех театральных проектах, был и артистом, и режиссёром, человеком очень творческим. Он подчеркнул, что режиссёр до конца выполнил свой гражданский долг.