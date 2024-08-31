В Рязани успешно провели роды пациентке с редкой аномалией пуповины

В Рязанском перинатальном центре успешно родоразрешили пациентку с редкой аномалией — предлежанием сосудов пуповины (лат. vasa praevia). Об этом сообщили на официальной странице медицинского учреждения в социальной сети «ВКонтакте».

Предлежание сосудов пуповины — это состояние, при котором сосуды пуповины, проходящие внутри околоплодных оболочек, располагаются над внутренним зевом шейки матки, ниже головки плода. Это означает, что они находятся на пути родовых путей. Данная аномалия встречается примерно в 1 из 1200–5000 беременностей и 1 из 2500 родов. При экстракорпоральном оплодотворении (ЭКО) вероятность этого осложнения значительно выше — примерно 1 случай на 300 беременностей.

Сосуды в предлежании пуповины не защищены плотной тканью, как в обычных условиях, и могут быть легко сдавлены во время беременности или родов, либо разорваны вместе с плодными оболочками при отхождении околоплодных вод. Это может привести к кровотечению и потере крови у плода, что представляет серьёзную опасность для его жизни.

В связи с этим родоразрешение при таком диагнозе проводится исключительно оперативным путем, чтобы предотвратить опасные осложнения.

Будущая мама была заблаговременно госпитализирована для постоянного наблюдения врачей, поскольку с увеличением срока беременности повышается риск осложнений. Это также позволяло обеспечить максимально быструю медицинскую помощь в случае необходимости экстренного вмешательства.

К счастью, роды прошли в плановом порядке, и ребенок был рожден в сроке доношенной беременности.