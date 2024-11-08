Пятница, 8 ноября, 2024
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В Рязани ушла из жизни судья в почётной отставке Нина Толыкова

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Алексей Самохин

Скончалась судья в почётной отставке Советского районного суда Рязани Нина Степановна Толыкова. Некролог опубликован в сегодняшнем номере газеты «Рязанские ведомости».

Нина Степановна многие годы проработала в судебной системе, посвятив свою жизнь служению правосудию и защите прав и свобод граждан. Она неустанно трудилась на благо законности и справедливости, внося свой вклад в развитие и совершенствование судебной системы.

Соболезнования родным и близким выразили Рязанский областной суд и Управление Судебного департамента в Рязанской области.

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