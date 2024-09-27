Пятница, 27 сентября, 2024

В Рязани тренеры новой «Фабрики процессов» получили сертификацию

Автор: Алексей Самохин

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В Рязани на базе Регионального центра компетенций Агентства развития бизнеса в рамках нацпроекта «Производительность труда» открыта «Фабрика логистических процессов». 26 сентября прошла сертификация тренеров «Фабрики».

Первыми участниками новой учебно-производственной площадки были представители компании «Графика», МГК «Световые технологии» и Агентства развития бизнеса. Эксперты РЦК Наталья Губер и Григорий Погудин наглядно продемонстрировали, как эффективнее выстроить внутреннюю логистику, наладить закупочную деятельность, работу склада и взаимодействие с поставщиками. Оценивали рязанских специалистов сертифицированные тренеры Федерального центра компетенций. По итогам, рязанские «бережливцы» подтвердили свои компетенции и теперь могут обучать участников «Фабрики логистических процессов».

Отметим, что это уже третий модуль в рамках расширения региональной «Фабрики процессов», которая успешно функционирует в Рязанской области с марта 2020 года. Тренеры РЦК обучают сотрудников предприятий на «Фабриках производственных и офисных процессов». Более 2500 работников получили реальный опыт применения инструментов бережливого производства. Теперь эту возможность будут иметь специалисты, занимающиеся хранением и логистикой ― процессами, которые есть на каждом предприятии. Официальное открытие первой в регионе «Фабрики логистических процессов» запланировано в ближайшие месяцы.

В Рязани тренеры новой «Фабрики процессов» получили сертификацию
В Рязани тренеры новой «Фабрики процессов» получили сертификацию
В Рязани тренеры новой «Фабрики процессов» получили сертификацию
В Рязани тренеры новой «Фабрики процессов» получили сертификацию
В Рязани тренеры новой «Фабрики процессов» получили сертификацию

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