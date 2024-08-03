В Рязани стартовала программа «Готов к санитарной обороне»

3 августа в Штабе общественной поддержки «Единой России» Рязанской области стартовала программа «Готов к санитарной обороне», направленная на обучение навыкам первой помощи и тактической медицине.

С приветственным словом к участникам мероприятия обратились депутат Рязанской областной Думы, региональный координатор партийного проекта «Здоровое будущее» Роман Калинин, заместитель секретаря регионального отделения «Единая Россия», депутат Рязанской городской Думы Юлия Феоктистова, начальник управления организации оказания медицинской помощи министерства здравоохранения Рязанской области Елена Шульгина.

Куратором программы «Готов к санитарной обороне» является депутат Государственной Думы ФС РФ, профессор, доктор медицинских наук, координатор федерального партийного проекта «Здоровое будущее» Дмитрий Хубезов.

— Главная цель данной программы — это массовое обучение расширенной первой помощи. Так или иначе, тактическая медицина сейчас интересна всем. Первая помощь в гражданской версии уже мало интересна. Наш курс включает блоки по самопомощи и оказанию помощи в условиях ЧС, блок по боевой травме, — рассказал парламентарий.

Участниками обучающего курса стали врачи Рязанской Областной клинической больницы, Шиловского межрайонного медицинского центра, Городской клинической больницы скорой медицинской помощи г. Рязани, Территориального центра медицины катастроф Рязанской области, преподаватели РязГМУ им. Академика И. П. Павлова, студенты Рязанского медицинского колледжа, представители Центра военно-патриотического воспитания молодежи «Гранит», волонтеры медицинского спасательного отряда РязГМУ «SALUS», волонтеры-медики, члены семей участников СВО.

— Из всех регионов, в которых наша программа уже стартовала, в Рязани самый сильный состав участников. Много людей с кем мы были «за ленточкой», с кем-то я работал в Областной клинической больнице, заведующие отделениями, реаниматологи. Поэтому мы прошли курс достаточно быстро. Важно давать все единообразно, в одном ключе, чтобы все учили одинаково и результат в итоге будет правильным, — подчеркнул Дмитрий Хубезов.

Для участников программы было проведено расширенное обучение по оказанию первой помощи, навыкам само- и взаимопомощи при различных ситуациях — травмах, несчастных случаях, разных видах ранений и т. д., которые могут спасти жизнь человека в критический момент.

Кроме этого, программа обучения включает в себя рекомендации относительно поведения при чрезвычайных ситуациях, а также знакомит с наполнением тактических аптечек препаратами и медицинскими изделиями, которые зарекомендовали себя в боевых условиях.

— Очень интересная теоретическая часть — демонстрационные видеоролики, показывающие, как все проходит в условиях боевых действий и в обычной жизни. Травмы, ранения, наши действия. Все очень понятно и доступно, — поделился впечатлениями студент Рязанского медицинского колледжа Данила Гуров.

После теоретической части все участники смогли в парах отработать полученные знания и навыки под чутким руководством куратора.

— Первая помощь всегда была впереди планеты всей. И очень важно, чтобы ее могли правильно оказывать как можно больше людей. Своевременное оказание первой помощи позволяет спасти до 70-80% пострадавших при несчастных случаях, — отметил заведующий Территориальным центром медицины катастроф Рязанской области Александр Кошкин.

Несмотря на то, что Александр Кошкин сам преподавал на курсах по сердечно-легочной реанимации и уже более 10 лет работает реаниматологом, он с удовольствием принял приглашение стать участником проекта «Готов к санитарной обороне».

— Здесь очень много нового, какие-то нюансы, которые в реалиях наших дней очень важны, актуальны и востребованы, — подчеркнул врач-реаниматолог.

По завершению обучающего курса все участники получили сертификаты инструкторов ГСО. Своими знаниями они смогут воспользоваться в повседневной в жизни, а также имеют право делиться полученными навыками с другими людьми.