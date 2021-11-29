В Рязани стартовала акция #МойбизнесПомогает к Новому году.

#МойбизнесПомогает – благотворительное движение, которое организует Минэкономразвития России совместно с центрами «Мой бизнес». Основная цель акции – приобщить бизнес и неравнодушных физических лиц к помощи нуждающимся гражданам на региональном уровне.

Список принимаемых товаров:

Средства гигиены (мыло, шампунь, зубная паста, крем для рук и лица, детский крем). Подгузники детские и взрослые;

Детское питание (каши и пюре);

Новогодние подарки для детей.

Собранные вещи передадут благотворительному фонду «Мы вместе» и детскому приюту «Марфа», которые помогают сиротам, беременным женщинам и семьям с детьми, оказавшимся в тяжёлой жизненной ситуации.

Пункт сбора находится в центре «Мой бизнес» Рязанской области по адресу г. Рязань, улица Каширина, дом 1А, 2 подъезд, 3 этаж. По любым вопросам можно звонить по номеру: 8 (4912) 971-700.