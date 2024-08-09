В Рязани стартовал ремонт Липецкого моста

В Рязани начали ремонтировать Липецкий мост. На это обратил внимание телеграм-канал «Новая газета — Рязань».

Мост находится на улице Маяковского, рядом со стадионом «Спартак» недалеко от Центрального рынка. На его плачевное состояние рязанцы ранее жаловались в социальных сетях.

В мае 2024 года был объявлен тендер по выбору подрядчика ремонта Липецкого моста с ценой контракта более 115 млн рублей. Победителем торгов стало ООО «КМК».

По контракту, работы необходимо завершить до 31 октября.

Сейчас на мосту движение ограничено по одной стороне проезжей части. Установлены бетонные блоки для разделения автомобильных потоков.