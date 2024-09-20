В Рязани стартовал фестиваль беспилотных авиасистем «Дотянуться до неба»

Стартовал Всероссийский фестиваль беспилотных авиасистем «Дотянуться до неба». Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор Рязанской области Павел Малков.

В этом году фестиваль проходит в 18 регионах, в том числе и в Рязани. За это глава региона выразил отдельную благодарность «Университету 2035» и Минобрнауки.

В течение трёх дней в Радиоуниверситете и на других площадках в Рязани пройдут лекции, деловые встречи, программы для школьников и студентов. Фестиваль объединяет профессионалов и любителей беспилотников, научное и экспертное сообщество, представителей промышленных предприятий и госкорпораций.

— Рязанская область — один из пилотных регионов нацпроекта «Беспилотные авиационные системы», — написал Павел Малков. — У нас есть всё для развития этого направления: более половины резидентов ИНТЦ «Аэрокосмическая долина» разрабатывают технологии и производят продукты в сфере БАС. Научно-производственный центр «ПРОТОС» в этом году получил аккредитацию и поддержку Минпромторга России.

По словам губернатора, сфера беспилотников стремительно развивается и выходит на новый уровень. Каждый день появляются новые технологии и направления. Особую роль в этом играет подготовка кадров. Один из её центров — наш Радиотехнический университет.

Недавно в Рязанском колледже электроники открыли один из первых в стране Центр практической подготовки в сфере БАС. Уже в 17 школах открыты кружки, где дети учатся создавать и пилотировать беспилотники. В районе Агропром планируется создать дрон-парк для детей и молодёжи.