В Рязани создадут центр по производству и разработке беспилотников

На базе Аэрокосмической долины в Рязани появится научно-производственный центр по разработке и производству беспилотников. Об этом сообщила зампред правительства Рязанской области Юлия Швакова.

Около трети заявок на участие в Аэрокосмической долине подали именно разработчики и производители беспилотных летательных аппаратов. Специализированный центр создадут, чтобы обеспечить резидентам оптимальные условия, – отметила Юлия Швакова.

Инициатива получила поддержку на федеральной конференции по инновационным научно-технологическим центрам в университете «Сириус» в Сочи.

Разработка и производство беспилотных авиасистем, применяемых в гражданской и военной сферах, является одним из самых перспективных направлений развития промышленности. Сформирован нацпроект по развитию беспилотных авиасистем, задача которого — кратно увеличить производство беспилотников. Он должен быть утверждён до 1 сентября 2023 года.

По замыслу, высокотехнологичные компании в Рязанской области будут разрабатывать и производить беспилотники и комплектующие к ним. Для экспериментальной эксплуатации БПЛА при перевозке грузов будет введён особый правовой режим. Предполагается использовать научно-технический и кадровый ресурс МАИ, рязанских вузов и партнёров в отрасли – Объединённой авиастроительной корпорации и Роскосмоса.

Юлия Швакова: «В целом мы располагаем необходимой инфраструктурой для создания центра, которую будем развивать»