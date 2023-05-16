В Рязани состоялось расширенное заседание федерального учебно-методического объединения по теологии

В РГУ имени С. А. Есенина состоялось расширенное заседание федерального учебно-методического объединения по теологии. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Площадка Рязанского госуниверситета для проведения мероприятия выбрана не случайно — с 2002 года здесь открыта кафедра теологии и является одной из старейших и значительных на территории России. Сотрудники кафедры участвовали в реализации множества социально-значимых проектов.

В работе заседания приняли участие преподаватели РГУ и представители духовных академий и семинарий Русской Православной Церкви.

С приветственным словом к участникам обратились митрополит Рязанский и Михайловский Марк, и. о. ректора РГУ Игорь Мурог, председатель Федерального УМО по теологии, ректор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета протоиерей Владимир Воробьев.

На заседании обсуждались актуальные вопросы развития специальности, в том числе макет федерального государственного образовательного стандарта высшего образования нового поколения, разработанный министерством науки и высшего образования РФ.