В Рязани состоялось открытие 14 сезона Ночной хоккейной лиги Рязанской области

20 октября в ДС «Олимпийский» состоялось торжественное открытие регионального этапа XIV Всероссийского Фестиваля по хоккею среди любительских команд, который собрал более 1000 хоккеистов-любителей – это 50 команд Рязанской области. Это знаменательное событие стало настоящим праздником для всех поклонников хоккея.

Старт фестивалю дали почетные гости: Губернатор Рязанской области Павел Малков, исполнительный директор Ночной хоккейной лиги страны Лариса Радченко, Президент Федерации хоккея Московской области, Член Совета Легенд Ночной Хоккейной Лиги, олимпийский чемпион, трехкратный чемпион мира, обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский, Президент Федерации хоккея Рязанской области, региональный представитель НХЛ в Рязанской области, депутат Рязанской городской Думы Олег Смирнов.

Павел Малков поздравил всех присутствующих с началом нового сезона. Он отметил, что «Ночная хоккейная лига стала важной частью спортивной жизни Рязанской области. Желаю позитивных эмоций, спортивной удачи и ярких игр всем участникам!».

Как заметила Лариса Радченко, «В Рязани самый четкий менеджмент и управление в стране. Именно поэтому здесь всегда ошеломительные результаты».

Открытие было насыщенным и ярким. Участвовали местные таланты — балет на льду представил удивительный номер по мотивам «Мастера и Маргариты», а мастер спорта по фигурному катанию Ангелина Козырева восхитила зрителей своими изящным выступлением. Атмосфера праздника была усилена светомузыкой от московских гостей, что сделало вечер незабываемым.

По словам регионального представителя НХЛ в Рязанской области Олега Смирнова, лига неумолимо растет: появляются новые команды, в спорт приходит все большее количество человек, появляется все больше корпоративных команд, с каждым годом на трибунах появляется больше зрителей. В 2012 году в 1 сезоне на льду стояло всего 7 команд, сейчас же их 50, что говорит о безумной популярности любительского хоккея в Рязанской области.

В первом матче за «Кубок открытия» встретились финалисты прошлого сезона: «РГВВДКУ» из Рязани и «ССК» из Сасово. Эта игра стала настоящим спортивным событием, которое задало тон всему фестивалю.

Между играми зрителей ожидал розыгрыш призов, что добавило праздничного настроения и увлекательной интерактивности. Все желающие смогли получить автограф легенды Отечественного хоккея Валерия Каменского.

Стоит напомнить, что «Ночная Хоккейная Лига» была основана в 2011 году по инициативе президента России Владимира Путина, министра обороны Сергея Шойгу и легендарных хоккеистов Александра Якушева и Вячеслава Фетисова. За 13 лет своего существования Лига динамично развивалась как в стране, так и за её пределами. Рязанская область занимает лидирующие позиции по количеству участников, качеству организации турниров и информационному сопровождению.

Благодаря неравнодушным и заинтересованным людям, а также поддержке партнеров, Рязань по праву заслужила звание «Столица любительского хоккея».