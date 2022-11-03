В Рязани состоялись публичные слушания по созданию микрорайона с набережной и экопарком на территории бывшего шпалозавода

В среду, 2 ноября, в Рязани прошли публичные слушания, которые касаются земельных участков в посёлке Шпалозавода. На территории бывшего предприятия хотят создать новый микрорайон с жилыми домами, социальной, а также туристической и коммерческой инфраструктурой. На публичные слушания был вынесен вопрос предоставления разрешения на использование земельных участков для осуществления гостиничного обслуживания и среднеэтажной жилой застройки. Застройщиком выступает ООО «ЗЕЛЁНЫЙ САД – РЯБИНОВЫЕ ГРОЗДЬЯ».

На публичные слушания по вопросу создания нового микрорайона собралось множество участников, около 150 человек, среди них – жители посёлков Шпалозавода и Борки. Активисты, которые подошли после начала слушаний, устроили в коридоре потасовку и скандал, пытаясь сорвать заседание. Одного жителя Борок ударили — депутат партии КПРФ Алексей Захаров был не согласен с его мнением. Также на входе в здание администрации, где проходили слушания, была устроена провокация с яйцами.

В рамках заседания состоялась масштабная презентация проекта. Во-первых, проектом предусмотрено, что на территории, находящейся долгое время в запустении, появятся жилые дома высотой не более 27 м (до 8 этажей). Расположением малоэтажные дома образуют символ солнцеворота, отсюда название комплекса – «Великий Коловрат» (отсылка к известному рязанскому былинному герою). Заселиться в новый ЖК смогут чуть более 4,5 тысяч человек. Во-вторых, на территории нового микрорайона появится необходимая для жителей социальная инфраструктура: детский сад на 466 мест, школа на 769 мест, МФЦ, пункт полиции, кабинет врача общей практики, фитнес-центр. Микрорайон обеспечат современными дорожными и транспортными сетями.

Во-вторых, проект подразумевает комплексное благоустройство. Запланировано создание биосферного парка на территории 307 га, одного из крупнейших в ЦФО. В парке хотят развивать заповедные зоны, где будут разводить аистов и лебедей, повышать их популяцию. Вольеры будут располагаться в пределах Борковского затона. Здесь также предусмотрены особые пешеходные маршруты — экотропы здоровья, совершать прогулки по которым смогут жители и гости города. Ещё одна важная часть проекта – создание экологичной набережной на берегу Оки.

Во время презентации также было отмечено, что в муниципальное пользование на безвозмездной основе застройщик передаст новый тепловой пункт, проектную документацию по планировке улично-дорожной сети и саму улично-дорожную сеть, выполненную в соответствии с проектом. Также в безвозмездное пользование муниципалитета будет передана набережная Оки. Один из вопросов участников слушаний как раз касался её использования. Местные жители интересовались: общественное пространство смогут посещать только владельцы недвижимости, или же доступ на набережную будет открыт всем желающим. Авторы проекта заверили: отдыхать на набережной смогут и местные жители, и гости, и туристы.

Также на слушаниях подняли вопрос законности застройки на указанных участках. Участникам были представлены документы Государственный инспекции по охране объектов культурного наследия региона, подтверждающие то, что земельные участки находятся за пределами зоны охраняемого природного ландшафта. Кроме того, обнародованы результаты экспертизы, подтверждающие, что застройка в зоне бывшего Шпалозавода визуально не закроет вид на рязанский Кремль. Также рязанцы высказали опасения насчёт безопасности возведения микрорайона на территории бывшего предприятия. Их заверили, что по этому вопросу проводятся необходимые экологические экспертизы, подтверждающие безопасность. Кроме того, прозвучали ответы на вопросы о строительстве коммуникаций, обеспечении транспортной доступности микрорайона и другие.

В целом проект был поддержан участниками слушаний: они оценили его важную культурную и социальную составляющую, а также отметили, что благодаря созданию нового зелёного и ухоженного микрорайона удастся привести в порядок территорию Луковского леса, облагородить пойму реки Оки и улучшить в целом инфраструктуру этой части города.

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