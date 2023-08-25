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В Рязани состоялась презентация международного проекта «На том и стоим»

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24 августа, в рамках VI Международного форума древних городов, в областной библиотеке имени Горького состоялась презентация проекта «На том и стоим».

Руководитель проекта  — Виталий Миронов сумел объединить артистов и творческих деятелей из 14 стран мира, которые выступают против отмены российской истории и культуры.

Фестиваль пройдёт с 8 по 14 ноября 2023 года в Рязани. Выбор нашего города  неслучаен. Виталий Миронов подчеркнул, что Рязань – это древний город  с выдающимся историко-культурным наследием.

В пресс-конференции, посвящённой проекту  «На том и стоим», участвовали  певец из Франции  Франсуа Модеме, певица из Колумбии Анна  Лусия Кальдерон, музыкант из Шотландии Джими МакРэй, журналист-международник Олег Ясинский.

Все они восторженно отзываются о русской публике и с пиететом относятся к русской культуре, смело выражают свои взгляды и убеждения, свою солидарность с Россией.

Увидеть выступления артистов можно будет 26 августа на традиционном мероприятии Форума древних городов – «Мировое кафе» в большом конференц-зале библиотеки Горького. Прямую трансляцию проведёт портал «Культура.РФ».

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