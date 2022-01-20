В Рязани собираются разрешить многоэтажную застройку режимных территорий зоны военных объектов

В Правила землепользования и застройки Рязани могут внести изменения. Вопрос обсудили 20 января на заседании комитета по градостроительной деятельности и землепользованию Рязанской городской Думы.

Градостроительный регламент подзоны иных режимных территорий зоны военных объектов и иных зон режимных территорий предложено дополнить условно разрешенным видом использования «Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)». 29 декабря 2021 прошли публичные слушания, принято положительное заключение.

Депутаты поддержали внесение изменений, окончательное решение будет принято на заседании Рязанской городской Думы, сообщила пресс-служба РГД.

Реклама

Также депутаты рассмотрели и одобрили отчет о деятельности комитета за 2021 год. Как было отмечено, за отчетный период проведено 11 заседаний комитета, рассмотрено 48 вопросов, касающихся, в частности, внесения изменений в Генеральный план Рязани и в Правила землепользования и застройки, изменения границ муниципального образования — город Рязань, рассмотрения отчетов о деятельности профильных управления администрации города.