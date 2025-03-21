В Рязани собираются построить снегоплавильную установку в районе Борок

На заседании комитета по градостроительной деятельности и землепользованию Рязанской городской Думы одобрены предложения о внесении изменений в Генеральный план города Рязани и Правила землепользования и застройки относительно участка, расположенного в районе поселка Борки. Об этом сообщает пресс-служба РГД.

Планируется изменение функционального зонирования территории с зоны пойменных ландшафтов Оки и Трубежа на зону объектов инженерной инфраструктуры.

Сейчас территория расположена в зоне пойменных ландшафтов рек Оки и Трубежа, а также в водоохранной зоне рек и водоемов, в зоне затопления 1% обеспеченности, частично — в прибрежной защитной полосе. Она не входит в границы территории исторического поселения регионального значения город Рязань. В настоящее время у города появилась потребность в современной снегоплавильной установке. После предлагаемых изменений планируется размещение сооружений для сбора и плавки снега.

Реклама

Окончательное решение будет принято на заседании Рязанской городской Думы.