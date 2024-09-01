В Рязани собирают книги для заключенных

В Рязани стартовала ежегодная акция Русской православной церкви «День милосердия и сострадания ко всем во узах темничных находящимся». Ее проводят 14 октября, в праздник Покрова Божией Матери. В рамках акции в этом году рязанцы могут пожертвовать книги заключенным. Об этом сообщается в Telegram-канале УФСИН по Рязанской области.

Благотворительную акцию «Подари книгу заключенному» проводит Центр подготовки церковных специалистов Рязанской епархии. С 1 сентября по 14 октября любой желающий может пожертвовать книгу православного содержания в жестком переплете. Ее можно отнести в любой храм города Рязани за свечной ящик. Для сбора установят специальные коробки.

Отмечается, что книги христианского содержания дают возможность реально оживить душу, помочь обрести подлинный смысл жизни, послужить духовно-нравственному просвещению обвиняемых и осужденных.