В Рязани скончался ветеран органов внутренних дел, майор милиции в отставке Владимир Конкин

В Рязани умер Владимир Иванович Конкин, ветеран органов внутренних дел, майор милиции в отставке, председатель ветеранской организации Управления ГАИ-ГИБДД Рязанской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

Владимир Иванович большую часть своей жизни посвятил службе и работе в региональной Госавтоинспекции. Региональный совет ветеранов ГАИ-ГИБДД он возглавил в 2006 году. Он активно занимался общественной работой, был наставником для молодых сотрудников Госавтоинспекции.

Владимир Иванович скончался на 89-ом году жизни. Прощание с ним состоится 27 сентября на Новогражданском кладбище в 12:00.