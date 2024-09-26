Четверг, 26 сентября, 2024

В Рязани скончался ветеран органов внутренних дел, майор милиции в отставке Владимир Конкин

Автор: Кристина Аманн

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Фото: t.me/umvd62

В Рязани умер Владимир Иванович Конкин, ветеран органов внутренних дел, майор милиции в отставке, председатель ветеранской организации Управления ГАИ-ГИБДД Рязанской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

Владимир Иванович большую часть своей жизни посвятил службе и работе в региональной Госавтоинспекции. Региональный совет ветеранов ГАИ-ГИБДД он возглавил в 2006 году. Он активно занимался общественной работой, был наставником для молодых сотрудников Госавтоинспекции.

Владимир Иванович скончался на 89-ом году жизни. Прощание с ним состоится 27 сентября на Новогражданском кладбище в 12:00.

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