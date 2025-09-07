В Рязани скончалась врач-педиатр ОДКБ Камиля Борисова

2 сентября 2025 года скончалась врач – педиатр Консультативно – диагностического центра ГБУ РО «ОДКБ им. Н.В. Дмитриевой» Кямиля Борисова. Об этом сообщает пресс-служба медучреждения.

Камиля Борисова проработала врачом-педиатром в рязанской ОДКБ более 30 лет. За годы работы она показала себя как высококвалифицированный специалист, применяющий современные методики диагностики и лечения.

«Её профессионализм, отзывчивость и преданность делу снискали любовь пациентов и уважение коллег. Была трудолюбива, ответственна, постоянно повышала свой профессиональный уровень», — отметили в больнице.

С 1995 по 2015 годы Камиля Борисова вела школу молодой матери. С 1995 года вела профилактическую работу с детьми раннего возраста. Вся ее жизнь была посвящена охране здоровья детей.

Камиля Борисова награждена Почетными грамотами министерства здравоохранения Рязанской области, Почетной грамотой Губернатора Рязанской области в 2012 году. В 2014 году распоряжением Губернатора Рязанской области занесена на Доску Почета Рязанской области.