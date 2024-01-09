Вторник, 9 января, 2024
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В Рязани с пенсионера дважды взыскали один долг за теплоснабжение

7info
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В связи с обращением пенсионера прокуратурой Советского района Рязани проведена проверка соблюдения законодательства об исполнительном производстве. Подробности сообщил телерам-канал ведомства. 

В ходе проверки выявлен факт неправомерного списания судебным приставом денежных средств со счета заявителя.

Установлено, что в нарушение ст.30 Федерального закона «Об исполнительном производстве» судебным приставом-исполнителем было возбуждено 2 исполнительных производства о взыскании задолженности за теплоснабжение по одному исполнительному документу, что повлекло двойное списание со счета должника денежных средств на сумму более 60 тыс. рублей.

По данному факту прокуратурой района в УФССП России по Рязанской области внесено представление об устранении нарушений закона. 

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