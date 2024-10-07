В Рязани разыскивают подозреваемого в изнасиловании ребёнка

Следственное управление СК РФ по Рязанской области распространило ориентировку на Алексея Дубовых. Мужчину разыскивают по подозрению в совершении нескольких преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности в отношении малолетнего лица.

Алексей Вячеславович Дубовых 1975 г.р. после совершения преступлений скрылся от органов следствия. В отношении него возбуждено уголовное дело, производство ведёт Железнодорожный райсуд. На сегодняшний день мужчина объявлен в розыск.

Всех, кто что-либо знаешь о местонахождении Алексея Дубовых, следователи просят обращаться по телефонам: 8(4912)-96-09-63, 8-910-906-11-41.