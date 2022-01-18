В Рязани расторгли контракты с подрядчиками, убиравшими снег в Железнодорожном и Октябрьском районах

Вопрос уборки города от снега, работы подрядных организаций и управляющих компаний подробно рассмотрели на заседании комитета по ЖКХ и развитию городской инфраструктуры Рязанской городской Думы. Подробности сообщила пресс-служба РГД.

Напомним, работу по уборке снега ранее раскритиковал губернатор Николай Любимов на заседании регионального правительства 18 января.

По сообщению Дирекции благоустройства города с подрядчиками, осуществляющими грейдирование в Железнодорожном и Октябрьском районах, контракты расторгнуты, определены новые подрядные организации, которые имеют собственную технику. На этой неделе новый подрядчик приступил к работам.

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Депутаты отметили хорошую очистку улиц по маршрутам движения общественного транспорта. Также многие управляющие компании и ТСЖ вовремя организуют уборку и вывоз снега. Вместе с тем, остаются проблемы с расчисткой второстепенных улиц и частного сектора, уборкой муниципальных проездов, остановочных комплексов и пешеходных переходов.