Семья и отношения

В Рязани расширили список мест для торжественной регистрации брака

Анастасия Мериакри
Изображение от freepic.diller на Freepik

В Рязани расширили список мест для регистрации брака в торжественной обстановке. Соответствующий документ опубликован на сайте «Рязанские ведомости».

Теперь молодожены могут провести свадебные церемонии не только в залах дворца торжеств, но и в учреждениях культуры, на спортивных площадках и городских локациях. В обновленный перечень вошли:

Учреждения культуры:

  • Музей истории молодежного движения
  • Мемориальный комплекс «Музей-усадьба И.П. Павлова»
  • Рязанский государственный областной художественный музей им. И.П. Пожалостина
  • Музей К.Э. Циолковского
  • Государственный музей-заповедник С.А. Есенина
  • Историко-культурный, природно-ландшафтный музей-заповедник «Усадьба С.Н. Худекова»
  • Рязанская областная филармония
  • Рязанская областная универсальная научная библиотека имени Горького
  • Рязанский государственный областной театр юного зрителя
  • Рязанский областной музыкальный театр
  • Дворец культуры и искусства

Спортивные площадки:

  • Конноспортивный клуб «История»
  • Стадион «Рязань Арена»
  • Автоспортивный комплекс «Атрон»
  • Биатлонный комплекс «Алмаз»
  • Дворец спорта «Олимпийский»
  • Ледовый дворец «Айсберг»
  • Академия тенниса

Городские локации:

  • Кремль
  • Рязанская ВДНХ
  • Лыбедский бульвар
  • Нижний и Верхний городские парки
  • Лесопарк.

