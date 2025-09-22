В Рязани расширили список мест для торжественной регистрации брака

В Рязани расширили список мест для регистрации брака в торжественной обстановке. Соответствующий документ опубликован на сайте «Рязанские ведомости».

Теперь молодожены могут провести свадебные церемонии не только в залах дворца торжеств, но и в учреждениях культуры, на спортивных площадках и городских локациях. В обновленный перечень вошли:

Учреждения культуры:

Музей истории молодежного движения

Мемориальный комплекс «Музей-усадьба И.П. Павлова»

Рязанский государственный областной художественный музей им. И.П. Пожалостина

Музей К.Э. Циолковского

Государственный музей-заповедник С.А. Есенина

Историко-культурный, природно-ландшафтный музей-заповедник «Усадьба С.Н. Худекова»

Рязанская областная филармония

Рязанская областная универсальная научная библиотека имени Горького

Рязанский государственный областной театр юного зрителя

Рязанский областной музыкальный театр

Дворец культуры и искусства

Спортивные площадки:

Конноспортивный клуб «История»

Стадион «Рязань Арена»

Автоспортивный комплекс «Атрон»

Биатлонный комплекс «Алмаз»

Дворец спорта «Олимпийский»

Ледовый дворец «Айсберг»

Академия тенниса

Городские локации: