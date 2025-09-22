В Рязани расширили список мест для торжественной регистрации брака

В Рязани расширили список мест для регистрации брака в торжественной обстановке. Соответствующий документ опубликован на сайте «Рязанские ведомости».
Теперь молодожены могут провести свадебные церемонии не только в залах дворца торжеств, но и в учреждениях культуры, на спортивных площадках и городских локациях. В обновленный перечень вошли:
Учреждения культуры:
- Музей истории молодежного движения
- Мемориальный комплекс «Музей-усадьба И.П. Павлова»
- Рязанский государственный областной художественный музей им. И.П. Пожалостина
- Музей К.Э. Циолковского
- Государственный музей-заповедник С.А. Есенина
- Историко-культурный, природно-ландшафтный музей-заповедник «Усадьба С.Н. Худекова»
- Рязанская областная филармония
- Рязанская областная универсальная научная библиотека имени Горького
- Рязанский государственный областной театр юного зрителя
- Рязанский областной музыкальный театр
- Дворец культуры и искусства
Спортивные площадки:
- Конноспортивный клуб «История»
- Стадион «Рязань Арена»
- Автоспортивный комплекс «Атрон»
- Биатлонный комплекс «Алмаз»
- Дворец спорта «Олимпийский»
- Ледовый дворец «Айсберг»
- Академия тенниса
Городские локации:
- Кремль
- Рязанская ВДНХ
- Лыбедский бульвар
- Нижний и Верхний городские парки
- Лесопарк.