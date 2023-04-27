В Рязани психологи встретились с родителями в формате «Разговор о важном»

27 апреля специалисты комплексного центра социального обслуживания населения «Семья» провели очередное занятие из цикла «Разговор о важном».

Встреча с психологами и родителями прошла в Многофункциональном семейном центре, который открыт на базе Центра занятости населения. Темой беседы стала «Кинотерапия в воспитании детей».

Кинотерапия — это психологический метод, предполагающий просмотр и обсуждение кинофильма (мультфильма) или нескольких эпизодов по заданной теме.

На встрече психологи с родителями обсудили: как работать с тревожностью у детей через игру (с демонстрацией отрывков фильма «Жизнь прекрасна»), проблемы низкой самооценки и принятия себя у детей и подростков (с просмотром мультфильма «Чертенок номер 13»), проблемы взаимоотношений между детьми, дружбу (с просмотром эпизодов из мультфильма «Малыш и Карлсон»).

Ранее на встречах обсуждались вопросы безопасности ребенка в сети Интернет, семейного взаимоотношения.

Подобные встречи будут организованы и в дальнейшем на площадке Многофункционального семейного центра.

Напомним, что в трудной жизненной ситуации Вы можете обратиться за поддержкой по телефону: +7(4912) 513-670, 513-671, в том числе получить консультацию психолога.