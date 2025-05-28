Среда, 28 мая, 2025
25.1 C
Рязань
Экономика и бизнес

В Рязани провели работу со 101 должником по укреплению финансовой дисциплины

Анастасия Мериакри
Экономика и бизнес

В Рязани провели работу со 101 должником по укреплению финансовой дисциплины

Анастасия Мериакри

Очередное заседание межведомственной комиссии по укреплению финансовой дисциплины юридических и физических лиц по платежам, поступающим в доход бюджета города прошло в администрации под председательством заместителя главы администрации Рязани Светланы Горячкиной.

В рамках деятельности комиссии проведена предварительная работа со 101 должником с общей суммой задолженности 80,8 млн. руб. Полностью или частично погасили задолженность 47 должников на сумму 39,5 млн. руб., из них в бюджет города Рязани 11,2 млн. руб. Кроме того, проведена работа с юридическими и физическими лицами, выплачивающими низкую заработную плату своим работникам. Было приглашено 114 налогоплательщиков, направлено 78 информационных писем с целью побуждения работодателей на повышение заработной платы работникам. Из приглашенных явились и дали пояснения о причинах низкой заработной платы 56 работодателей. Всем налогоплательщикам рекомендовано повысить заработную плату работникам до уровня ВЭД, исключить применение теневого фонда оплаты труда.

На сегодняшнее заседание было приглашено 16 должников с общей задолженностью в бюджет 14 250,5 тыс. руб. из них:
— по неналоговым платежам (аренда земли, аренда имущества, плата от размещения НТО) — 4 должника с общей суммой долга 681,6 тыс.руб.;
— по налоговым платежам (НДФЛ, земельный налог, УСН) – 12 должников с общей суммой долга 13 568,9 тыс. руб.
Кроме того, приглашены 3 работодателя, выплачивающие заработную плату ниже уровня ВЭД.

Из приглашенных на комиссию в ходе проведения адресной работы полностью или частично погасили задолженность перед бюджетом 8 должников на общую сумму 8 152,5 тыс. руб., в том числе, по плате от размещения НТО, по земельному налогу, по НДФЛ, по УСН.

С теми, кто не погасил долги, была проведена беседа о причинах возникновения долга и способах его погашения. С работодателей, выплачивающих низкую заработную плату, взяты объяснения.

Вы можете читать наши материалы в соцсетях. Подписывайтесь, чтобы не пропустить!!! ВКонтакте, Telegram, Дзен, Одноклассники

Самые читаемые материалы

Новости России

Российские ракеты снесли пол-Украины и ставку Зеленского

По оценкам экспертов, это — самая продолжительная и массированная серия ударов по военной инфраструктуре Украины за всё время СВО.
Новости России

Обнаружено тело А. Григорьева, над которым издевались украинцы в немецких касках

На теле мужчины наши военные обнаружили огнестрельные ранения. Бессмысленная, звериная жестокость!
Новости Касимова

Два человека пострадали во время пожара в Подлипках Касимовского округа

Сообщение о пожаре в жилом доме поступило 26 мая в 01:45. В тушении пожара принимали участие 27 человек, 10 единиц техники, в том числе инженерной. 
Происшествия

Серия громких звуков вновь разнеслась над Рязанью

Было слышно несколько ударных звуков, которые, по всей видимости, связаны с работой ПВО.
Новости России

Деньги на карту — повод для проверки: с 1 июня меняются банковские операции

Вступают в силу новые правила контроля переводов: регулярные поступления на карту могут стать поводом для налоговой проверки. Подробности — в материале.

Последние новости

Власть и политика

Дмитрий Боков назначен и.о. председателя регионального отделения общества «Знание»

Решение об избрании Дмитрия Бокова приняли 27 мая на заседании Совета регионального отделения общества.
Общество

Проект гостиницы в Солотче обсудят на публичных слушаниях

Проект будет выставлен на обозрение граждан в Рязани с 30 мая по 19 июня.
Общество

Школьница спасла тонувшего 6-летнего ребенка из пруда в Рязанской области

Гуляя с подругами около местного пруда, Варвара заметила двух мальчиков, которые играли рядом с водой.
Кино и ТВ

ТНТ представляет новый комедийный скетчком «Второй брак»

Арина и Боря уже прошли через первые браки, где были ссоры, обиды, попытки быть «правильными» и «идеальными».
Происшествия

Скорая попала в ДТП в Рязани

ДТП произошло 28 мая на улице Есенина. Автомобиль скорой помощи съехал с дороги.
Происшествия

Суд отправил под домашний арест главреда издания «Новая газета» Алексея Фролова

Сегодня, 28 мая 2025 года, Советский районный суд рассмотрел ходатайство об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста для главного редактора издания «Новая газета — Рязань» Алексея Фролова.
Происшествия

Водители автобуса и электровелосипеда устроили разборки после столкновения

Автобус №16 и электровелосипед столкнулись на улице Гагарина.
Погода

Температура воздуха в тени до 32°С и сильный ветер ожидает рязанцев 29 мая

Ветер юго-восточный, 6-11 м/с, днём местами порывы до 15 м/с.