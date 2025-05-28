В Рязани провели работу со 101 должником по укреплению финансовой дисциплины

Очередное заседание межведомственной комиссии по укреплению финансовой дисциплины юридических и физических лиц по платежам, поступающим в доход бюджета города прошло в администрации под председательством заместителя главы администрации Рязани Светланы Горячкиной.

В рамках деятельности комиссии проведена предварительная работа со 101 должником с общей суммой задолженности 80,8 млн. руб. Полностью или частично погасили задолженность 47 должников на сумму 39,5 млн. руб., из них в бюджет города Рязани 11,2 млн. руб. Кроме того, проведена работа с юридическими и физическими лицами, выплачивающими низкую заработную плату своим работникам. Было приглашено 114 налогоплательщиков, направлено 78 информационных писем с целью побуждения работодателей на повышение заработной платы работникам. Из приглашенных явились и дали пояснения о причинах низкой заработной платы 56 работодателей. Всем налогоплательщикам рекомендовано повысить заработную плату работникам до уровня ВЭД, исключить применение теневого фонда оплаты труда.

На сегодняшнее заседание было приглашено 16 должников с общей задолженностью в бюджет 14 250,5 тыс. руб. из них:

— по неналоговым платежам (аренда земли, аренда имущества, плата от размещения НТО) — 4 должника с общей суммой долга 681,6 тыс.руб.;

— по налоговым платежам (НДФЛ, земельный налог, УСН) – 12 должников с общей суммой долга 13 568,9 тыс. руб.

Кроме того, приглашены 3 работодателя, выплачивающие заработную плату ниже уровня ВЭД.

Из приглашенных на комиссию в ходе проведения адресной работы полностью или частично погасили задолженность перед бюджетом 8 должников на общую сумму 8 152,5 тыс. руб., в том числе, по плате от размещения НТО, по земельному налогу, по НДФЛ, по УСН.

С теми, кто не погасил долги, была проведена беседа о причинах возникновения долга и способах его погашения. С работодателей, выплачивающих низкую заработную плату, взяты объяснения.